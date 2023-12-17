السيسى يعرب عن تمنياته لأمير الكويت الجديد بالتوفيق والسداد فى استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص تمنياته لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي خلال لقاء الرئيس السيسي بدولة الكويت، اليوم الأحد، مع الشيخ مشعل الصباح، حيث قدم الرئيس العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

كان الرئيس السيسي قد نعى الزعيم الفقيد، مثمنًا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.