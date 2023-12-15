الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميا

الانتخابات
الانتخابات

مع الانتهاء من فرز الأصوات وانتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة يحرص المواطنين على معرفة موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 عبر جوجل، وذلك طبقا  للجدول الزمني المعلن مسبقا من أجل إجراء انتخابات الرئاسة من خلال الهيئة.

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وتتسلم الهيئة عدد من محاضر اللجان العامة وقراراتها عن  الاعتراضات وكافة المسائل المتعلقة بعمليات الاقتراع، وذلك بالإضافة للإعلان عن الحصر العددي لكافة الأصوت.

وشهدت محرك البحث جوجل، وجود تداولا كبيرا عن العديد من الأسئلة بشأن موعد اعلان نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2024، وميعاد نتيجة الانتخابات الرئاسية، وكذلك من هو رئيس مصر القادم.

ومن المقرر طبقا للجدول الزمني بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن التقت الهيئة الطعون بقرارات اللجان العامة وسيتم البت فيها يومي الجمعة والسبت المقبلين.

موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك برئاسة المستشار حازم بدوي، نتائج الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين المقبل الموافق 18 من يسمبر الجاري.

بينما يكون في حالة الإعادة ستستأنف الحملات الاتنتخابية لكافة مرشحين الرئاسة أعمالها يوم الثلاثاء 19 من ديسمبر2023، وسوف تتوقف ويبدأ الصمت الدعائي 4 من يناير 2024، على أن ستجرى إعادة الانتخابات بالخارج في أيام 5 و6 و7 يناير 2024.

وستتوقف فترة الدعاية وبداية الصمت الدعائي في الداخل 7 من يناير 2024، على أن ستبدأ انتخابات الإعادة بالداخل في أيام 8 و9 و10 يناير 2024.

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ميعاد نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 الرسمي

وستعلن النتيجة النهائية وستنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الثلاثاء 16 يناير 2024.

وخاض المنافسة في الانتخابات الرئاسية 2024، كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وهو رمز النجمة، والمرشح الرئاسي وهو فريد زهران رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

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