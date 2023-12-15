الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الانتخابات الرئاسية فرصة لإنعاش الحياة الحزبية والسياسية

النائبة نشوى رائف،
النائبة نشوى رائف،

قالت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، إن المشاركة الواسعة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤، وحرص المصريين في الداخل والخارج على الالتزام بواجبهم الوطني وأداء حقهم الدستوري المهم، أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن لمصر شعبٌ واعٍ مثقف قادر على تحمل المسؤولية والوقوف إلى جانب الوطن في أوقات المحن والأزمات، قاهر للتحديات.

txt

دراسة: الانتخابات الرئاسية تؤكد الاندماج السياسي للشباب في المجال العام بدوافع

txt

عاجل.. «الدستور» تحقق: كيف نستفيد من تجربة الانتخابات الرئاسية فى تطوير الحياة السياسية فى مصر؟

وأكدت رائف في تصريحاتها لـ"الدستور"، أن المشهد الانتخابي العظيم والملحمة الوطنية الكبيرة التي جسدها الشعب المصري تفتح الأبواب أمام الأحزاب والقوى السياسية لاستعادة دورها وأنشطتها في الشارع المصري، وعودة الالتحام بالمواطن مرة أخرى الذي أثبت وعيه وثقافته وتطوره الفكري والسياسي من خلال مشاركته واصطفافه أمام اللجان.

الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة فرصة لإنعاش الحياة الحزبية والسياسية في مصر

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة فرصة لإنعاش الحياة الحزبية والسياسية في مصر، خاصة وأنها كانت مثالا حيا وفعليا لتطبيق وتفعيل المادة الخامسة الدستور التي تنص على ضرورة التعددية الحزبية وممارسة الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات، حيث شارك في السباق الرئاسي ٤ مرشحين ذات أفكار وأيدولوجيات مختلفة وبرامج متنوعة، وفي مناخ حر ونزيه وشفافية كاملة تمت العملية الانتخابية كان الحكم فيها لوعي الشعب المصري، وهو ما نطلق عليه التنافسية والتعددية التي هي من أساس العمل الديمقراطي.

واختتمت النائبة نشوى رائف قائلة، إن هذا المناخ السياسي السليم يضمن حالة الأمن والاستقرار التي تعيشه البلاد، وتضع دروعا أمام أية أزمات، وتصنع سيوفا لمواجهة التحديات التي تحيط بالدولة المصرية من كل جانب، هذا الزخم السياسي إذا تم استغلاله الاستغلال الأمثل سيساهم بالتأكيد في زيادة شعبية هذه الأحزاب في الشارع، وفتح قنوات تواصل مع الشعب المصري.

النائبة نشوى رائف مجلس النواب الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المصرية المشهد الانتخابي

مواد متعلقة

رئيس مصر أكتوبر: التعددية أسهمت فى زيادة الإقبال للتصويت فى انتخابات الرئاسة

الإصلاح والنهضة: الانتخابات الرئاسية تدشن لحياة سياسية جديدة فى مصر

"المؤتمر": المشهد الحضارى للانتخابات الرئاسية سيسهم فى تعزيز الديمقراطية

حزب "مصر أكتوبر": المصريون سطّروا ملحمة وطنية خالصة خلال الانتخابات الرئاسية

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار السكر والبصل: "استغلال تحت سمع وبصر الحكومة"

مسيرة حاشدة بـ6 أكتوبر.. مُشاركة قوية للعمال في ثالث أيام التصويت

قيادى بالوفد: مصر دولة حضارة وتاريخ وحاضر ومستقبل بأبنائها

رئيس برلمانية حماة الوطن يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. وعود الخطيب للاعبى الأهلى فى حال الفوز على اتحاد جدة

عاجل.. رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

بعد رحيله المفاجئ.. أبرز المعلومات عن الفنان عادل أنور (فيديو جراف)

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

بالمستندات| طبيب يكشف لـ"الدستور" تورط مركز طبي في عمليات "تبادل الأجنة"

تقرير بريطاني: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأي محاولة أمريكية لوقف الحرب في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأي محاولة أمريكية لوقف الحرب في غزة

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات