الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسمين عبدالعزيز تهنئ أحمد العوضى بفيلمه الجديد

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على تهنئة زوجها أحمد العوضي بفيلمه الجديد “الإسكندراني”، المقرر طرحه 4 يناير المقبل.

وشاركت ياسمين صورة بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: “الإسكندراني، ربنا يكرم إن شاء الله”.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

ويعد فيلم "الإسكندراني" التعاون الأول بين العوضي وخالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" و زينة بعد أن قدما معًا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

ياسمين عبد العزيز الإسكندراني الجديد أحمد العوضي العوضي

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