الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري 2023/ 2024 بعد الجولة التاسعة

بيراميدز
بيراميدز

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة تستحوذ على إهتمام الكثير جمهور الكرة المصرية حيث يتابع شريحة كبيرة من الأشخاص كافة المستجدات الخاصة بمباريات الدوري وأخبار الأندية واللاعبين وكذلك التعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد كل جولة.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023 بعد الجولة التاسعة

الترتيب

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

+/-

النقاط

1

بيراميدز

8

5

2

1

12

9

3

17

2

زد

8

4

4

0

13

9

4

16

3

المصري

8

5

0

3

10

13

-3

15

4

الأهلي

6

4

2

0

12

4

8

14

5

كليوباترا

9

4

2

3

15

9

6

14

6

طلائع الجيش

9

4

2

3

10

8

2

14

7

الجونة

8

3

4

1

11

8

3

13

8

فيوتشر

8

4

1

3

9

7

2

13

9

إنبي

9

4

1

4

10

10

0

13

10

سموحة

9

3

4

2

9

10

-1

13

11

اتحاد السكندري

7

3

3

1

10

9

1

12

12

الزمالك

8

3

2

3

14

10

4

11

13

بلدية المحلة 

8

2

4

2

12

13

-1

10

14

مقاولون العرب

9

1

4

4

11

15

-4

7

15

الإسماعيلي

9

2

1

6

9

13

-4

7

16

الداخلية

9

1

4

4

3

11

-8

7

17

فاركو

9

1

2

6

8

14

-6

5

18

البنك الأهلي

9

1

0

8

10

16

-6

3

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الزمالك يتعرض للهزيمة الثالثة في 8 مباريات خاضها بعدما تعادل في مباراتين وفاز في 3 مباريات آخرين ليحصد 11 نقطة خلالهم ويقبع في المركز الثاني عشر بينما يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة بعد خوضه لـ8 مباريات برصيد 17 نقطة.

وتأجلت 3 مباريات للنادي الأهلي حتى الأن بسبب مشاركاته في البطولات القارية وبطولة كأس العالم للأندية.

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