جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "الأهلي يخطف الصدارة"

تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما خاض مباراته المؤجلة من الأسبوع الرابع أمام فريق الجونة، والتي انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا بنتيجة هدف لكل فريق ليقف فريق الجونة أمام انتصارات النادي الأهلي ويتعادل في أول مباراة له خلال هذا الموسم رغم أن النادي الأهلي له مباراة مؤجلة إلا أنه تربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 الأهلي 5 4 1 0 12 4 8 13 2 بيراميدز 6 4 1 1 8 6 2 13 3 فيوتشر 6 4 0 2 8 4 4 12 4 زد 6 3 3 0 11 8 3 12 5 اتحاد السكندري 6 3 2 1 10 9 1 11 6 إنبي 6 3 1 2 6 4 2 10 7 طلائع الجيش 6 3 1 2 6 5 1 10 8 الجونة 6 2 3 1 7 5 2 9 9 المصري 6 3 0 3 7 12 -5 9 10 الزمالك 6 2 2 2 12 9 3 8 11 بلدية المحلة 5 2 2 1 10 9 1 8 12 سموحة 6 2 2 2 7 9 -2 8 13 كليوباترا 6 2 1 3 9 6 3 7 14 الإسماعيلي 6 1 1 4 6 9 -3 4 15 فاركو 6 1 1 4 5 9 -4 4 16 الداخلية 6 1 1 4 3 11 -8 4 17 البنك الأهلي 6 1 0 5 7 10 -3 3 18 مقاولون العرب 6 0 2 4 8 13 -5 2

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري

ويتعادل النادي الأهلي في النقاط مع فريق نادي بيراميدز لكن يقل عنه مباراة حيث خاضع فريق بيراميدز 6 مباريات نجح أن يفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة بينما تلقى هزيمة أمام فريق النادي الأهلي فقد خرج خمس مباريات نجح في الفوز بأربع مباريات وتعادل في مباراة ليكون رصيد كليهما 13 نقطة.