الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "الأهلي يخطف الصدارة"

الدوري المصري
الدوري المصري

تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما خاض مباراته المؤجلة من الأسبوع الرابع أمام فريق الجونة، والتي انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا بنتيجة هدف لكل فريق ليقف فريق الجونة أمام انتصارات النادي الأهلي ويتعادل في أول مباراة له خلال هذا الموسم رغم أن النادي الأهلي له مباراة مؤجلة إلا أنه تربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري المصري

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-النقاط
1الأهلي5410124813
2بيراميدز641186213
3فيوتشر640284412
4زد6330118312
5اتحاد السكندري6321109111
6إنبي631264210
7طلائع الجيش631265110
8الجونة62317529
9المصري6303712-59
10الزمالك622212938
11بلدية المحلة522110918
12سموحة622279-28
13كليوباترا62139637
14الإسماعيلي611469-34
15فاركو611459-44
16الداخلية6114311-84
17البنك الأهلي6105710-33
18مقاولون العرب6024813-52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري 

ويتعادل النادي الأهلي في النقاط مع فريق نادي بيراميدز لكن يقل عنه مباراة حيث خاضع فريق بيراميدز 6 مباريات نجح أن يفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة بينما تلقى هزيمة أمام فريق النادي الأهلي فقد خرج خمس مباريات نجح في الفوز بأربع مباريات وتعادل في مباراة ليكون رصيد كليهما 13 نقطة.

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