طارق حامد يحسم موقفه من العودة إلى الدوري المصري

كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط فريق ضمك السعودي عن وجهة اللاعب خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الفريق السعودي وعودته إلى الزمالك.

وينتهي عقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وأكد المصدر أن طارق حامد يمتلك عرضين مغريين من مصر لكنه يفضل البقاء في الدوري السعودي حتى الاعتزال.

وأشار إلى أن الزمالك لم يدخل في المفاوضات مع طارق حامد، موضحًا أن الراتب الكبير للاعب سيمثل مشكلة خاصة وأنه من الصعب أن يوافق بالحصول على سياسة رواتب الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فريق ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف بالأمس في الجولة الثالثة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.