مجموعة الزمالك: أبوسليم الليبي يتغلب على سوار الغيني في الكونفدرالية

تغلب فريق أبوسليم الليبي على ضيفه أكاديمي سوار الغيني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب (19 مايو 1956) بمدينة عنابة الجزائرية، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل محمد الغادي، الهدف الوحيد للفريق الليبي، في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

ورفع أبوسليم، رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما يقبع أكاديمي سوار، في المركز الرابع دون رصيد من النقاط، دون خسارته في الجولات الثلاث الأولى.

وكان فريق الزمالك، قد تغلب على ضيفه ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد السلام، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.

ويحتل الزمالك، صدارة الترتيب، برصيد 9 نقاط (بالعلامة الكاملة حتي الآن)، بينما يحتل ساجرادا، المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.