الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة الزمالك: أبوسليم الليبي يتغلب على سوار الغيني في الكونفدرالية

فريق أبوسليم الليبي
فريق أبوسليم الليبي

تغلب فريق أبوسليم الليبي على ضيفه أكاديمي سوار الغيني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب (19 مايو 1956) بمدينة عنابة الجزائرية، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل محمد الغادي، الهدف الوحيد للفريق الليبي، في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

ورفع أبوسليم، رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما يقبع أكاديمي سوار، في المركز الرابع دون رصيد من النقاط، دون خسارته في الجولات الثلاث الأولى.

وكان فريق الزمالك، قد تغلب على ضيفه ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ستاد السلام، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.

ويحتل الزمالك، صدارة الترتيب، برصيد 9 نقاط (بالعلامة الكاملة حتي الآن)، بينما يحتل ساجرادا، المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.

أبوسليم الليبي أكاديمي سوار الغيني كأس الكونفدرالية الإفريقية الزمالك ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي

مواد متعلقة

معتمد جمال يكشف موقف فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك

الزمالك يهزم ساجرادا الأنجولى ويحصد العلامة الكاملة فى الكونفيدرالية

الأكثر قراءة

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

يسرا لـ"الدستور": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تبرز وعى المصريين

مدرب بيراميدز: حزين على الخسارة أمام صن داونز.. والمهمة صعبة فى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي