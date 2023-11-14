الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد انتهاء الجولة الرابعة.. جدول ترتيب دوري كرة الطائرة للسيدات

طائرة الاهلي
طائرة الاهلي

أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سيدات كرة الطائرة للموسم الجاري 2023/2024 بإقامة 8 مباريات بواقع 4 لقاءات في المجموعة الأولى ومثلهم في المجموعة الثانية.

ونجح النادي  الأهلي في الانقضاض على صدارة مجموعته، بينما حافظ الزمالك على المركز الأول في المجموعة الثانية.

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالتالي:

ضمن لقاءات المجموعة الأولى فاز النادي الأهلي على نظيره دلفي بنتيجة 3/0، فيما خسر أصحاب الجياد أمام وادي دجلة بالنتيجة ذاتها.

وحقق الصيد الفوز على نظيره الواي بنتيجة 3/0 بينما فاز الشمس على الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

أما نتائج المجموعة الثانية، حقق الطيران الفوز على المقاولون بنتيجة 3/1، فيما فاز سبورتنج على سموحة بنتيجة 3/2.

واكتسح الزمالك نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 3/0، وبنفس النتيجة خسر هليوبوليس أمام الزهور.

وفيما يلي ترتيب المجموعتين بعد انتهاء الجولة:

المجموعة الأولى: 

1. الأهلي برصيد 9 نقاط 

2. وادي دجلة برصيد 9 نقاط

3. دلفي برصيد 7 نقاط

4. الشمس برصيد 6 نقاط

5. الصيد برصيد 3 نقاط

6. الاتحاد السكندري برصيد 3 نقاط

7. أصحاب الجياد برصيد نقطتين

8. الواي بدون رصيد

المجموعة الثانية:

1. الزمالك برصيد 12 نقطة 

2. سبورتنج برصيد 11 نقطة

3. سموحة برصيد 10 نقاط

4. الطيران برصيد 6 نقاط

5. الزهور برصيد 6 نقاط

6. المقاولون برصيد 3 نقاط

7. 6 أكتوبر بدون رصيد 

8. هليوبوليس بدون رصيد.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أن انتظام المسابقات المحلية هدف مجلس إدارة الاتحاد من أجل الحفاظ على مستوى جميع اللاعبين وخاصة الدوليين لتسهيل مهمة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وكشف ياسر قمر أن مجلس إدارة الاتحاد في انعقاد مستمر من أجل العمل على تطوير أداء المنتخبات الوطنية بعد النتائج الإيجابية للمنتخبات في الفترة الأخيرة.

الاهلى الزمالك فاز النادي الأهلي أصحاب الجياد منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سيدات

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