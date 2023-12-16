"الصحة": الانضمام إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة دون اشتراطات.. والقرار يصدر فوريًا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إجراءات الدولة في التعامل مع قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة هي إحدى المنظومات التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي وتقوم بها الدولة على علاج المواطنين المستحقين للدخول في هذه المنظومة دون اشتراطات.

وأضاف أن قرار العلاج على نفقة الدولة يصدر فوريًا للحالات الطارئة، موضحًا أن تقوم فيها الدولة بتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة، وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمنًا عليه بأي جهة حكومية أخرى.

وأشار إلى أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة، وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.

وأوضح أنه كان يطلب من المواطن جلب ما يثبت أنه لا يخضع للتأمين الصحي إذا كان مدونًا في بطاقته أنه يعمل في وظيفة ما، ولكن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وجه بتسهيل الإجراءات بحيث رُبِطَت منظومة التأمين الصحي والتأمينات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، فبمجرد إدخال الرقم القومي بالمستشفى يظهر إن كان المواطن مؤمنًا عليه أم لا.