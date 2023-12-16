السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة": الانضمام إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة دون اشتراطات.. والقرار يصدر فوريًا

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن إجراءات الدولة في التعامل مع قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن منظومة العلاج على نفقة الدولة هي إحدى المنظومات التأمينية المتفردة على الصعيد العالمي وتقوم بها الدولة على علاج المواطنين المستحقين للدخول في هذه المنظومة دون اشتراطات.

وأضاف أن قرار العلاج على نفقة الدولة يصدر فوريًا للحالات الطارئة، موضحًا أن تقوم فيها الدولة بتحمل تكلفة العلاج للمنضمين لهذه المنظومة، وشرط الانضمام الوحيد لها هو ألا يكون المنتفع مؤمنًا عليه بأي جهة حكومية أخرى.

وأشار إلى أن أي شخص لا يخضع لمنظومة التأمين الصحي يستطيع أن يستفيد من منظومة العلاج على نفقة الدولة، ومطلوب منه الذهاب لأحد المستشفيات المشاركة في هذه المنظومة، وهي كل مستشفيات الوزارة والجامعية والمستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية المشاركة في المنظومة.

وأوضح أنه كان يطلب من المواطن جلب ما يثبت أنه لا يخضع للتأمين الصحي إذا كان مدونًا في بطاقته أنه يعمل في وظيفة ما، ولكن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وجه بتسهيل الإجراءات بحيث رُبِطَت منظومة التأمين الصحي والتأمينات ومنظومة العلاج على نفقة الدولة، فبمجرد إدخال الرقم القومي بالمستشفى يظهر إن كان المواطن مؤمنًا عليه أم لا.

المساء مع قصواء قصواء الخلالي سي بي سي العلاج على نفقة الدولة

مواد متعلقة

خبير حساسية: "الإنفلونزا" يتربع على عرش سبب الوفيات الفيروسية عالميا

كاتب كويتى: مسيرة الأمير نواف حافلة بالعطاء

أستاذ علوم سياسية: لا يوجد مكان آمن فى قطاع غزة

بعد ثلاثية الأهلى فى اتحاد جدة.. معتز إينو: "مينفعش الجمهور يروّح زعلان"

سياسى كويتى: هناك علاقات طيبة تربط بين مصر والكويت (فيديو)

كاتب صحفى: العلاقات المصرية الكويتية تاريخية (فيديو)

نهى بكر: المرأة المصرية تحرص على التواجد بالاستحقاقات الدستورية

"الإصلاح والنهضة": تنظيم انتخابات الرئاسة أظهر مدى الاستقرار الذى وصلنا إليه (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟