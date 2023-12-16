السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قمصان: فترة ولاية الرئيس تنتهى 1 أبريل 2024 والولاية الجديدة تبدأ بأداء اليمين أمام البرلمان

اللواء رفعت قمصان
اللواء رفعت قمصان

علق اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات سابقًا، على المشهد الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء اليوم السبت، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عدم تلقي أي طعون بشأن الانتخابات الرئاسية وإن الإثنين المقبل إعلان النتيجة رسميًا.

وأضاف: "أتوقع أن يكون يوم 18 ديسمبر الجاري هو الموعد النهائي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 وعدم اللجوء لجولة إعادة".

وأشار إلى أن أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب شرط أساسي لبدء مباشرة رئيس الجمهورية مهامة الجديدة.

وأكد أن فترة ولاية الرئيس الحالي تنتهي يوم 1 أبريل 2024 والولاية الجديدة تبدأ بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

الهيئة الوطنية للانتخابات المساء مع قصواء قصواء الخلالي قمصان

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