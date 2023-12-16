توصلت دراسة من جامعة فالنسيا إلى أن قراءة الكتب المطبوعة يمكن أن تعزز مهارات الفهم بمقدار ستة إلى ثمانية أضعاف القراءة الرقمية.

وحلل الباحثون في جامعة فالنسيا أكثر من عشرين دراسة حول عملية فهم القراءة المنشورة بين عامي 2000 و2022، والتي قيمت ما يقرب من 470 ألف مشارك.

ووفقًا لصحيفة ذى جارديان، تشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن القراءة المطبوعة على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن تعزز مهارات الاستيعاب بمعدل ستة إلى ثمانية أضعاف ما تفعله القراءة الرقمية.

وقال لاديسلاو سالميرون، الأستاذ بجامعة فالنسيا الذي شارك في تأليف البحث: "إن الارتباط بين القراءة الرقمية لأغراض الترفيه وقدرات فهم النص يقترب من الصفر".

وأشار سالميرون إلى أن هذا ربما يرجع إلى الجودة اللغوية لبعض النصوص الرقمية التي تميل إلى أن تكون أقل جودة من تلك الموجودة تقليديًا في النصوص المطبوعة.

وأضاف: “على سبيل المثال، قد يكون النص الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي حواريًا ويفتقر إلى بناء الجملة والمنطق المعقد”.

دراسة حديثة: قراءة المطبوعات تحسن مهارات الفهم أكثر النص الرقمي

وقال سالميرون إن "عقلية القراءة" للنصوص الرقمية على الإنترنت تميل أيضًا إلى أن تكون أكثر سطحية من تلك الخاصة بالمواد المطبوعة، مع كون المسح الضوئي أكثر شيوعًا، وهذا يعني أن القارئ "لا ينغمس تمامًا في السرد، أو لا يلتقط العلاقات المعقدة بشكل كامل في نص غني بالمعلومات مطبوع".

ووجدت الدراسة المنشورة في مراجعة البحوث التربوية أيضًا أنه على الرغم من وجود علاقة سلبية بين القراءة الرقمية والاستيعاب لطلاب المدارس خاصة في المرحلة الابتدائية، ولكن توجد علاقة إيجابية بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية والجامعات.

فيشير سالميرون إلى أن هذا قد يكون بسبب أن الأطفال الصغار يكونوا محاطين بالكثير من عوامل التشتيت، مثل الرسائل الواردة، التي قد تأتي مع القراءة على جهاز رقمي، وقال: "نحن نعلم أن قدرتنا على تنظيم معرفتنا تتطور خلال فترة المراهقة" أما الأطفال الصغار "قد لا يكونون مجهزين بالكامل لتنظيم نشاطهم ذاتيًا أثناء القراءة الترفيهية الرقمية".

وقالت ليديا ألتامورا، طالبة الدكتوراه التي شاركت في تأليف البحث، إن الباحثين ليسوا "ضد القراءة الرقمية". "الأمر هو أنه، بناءً على ما وجدناه، فإن عادات القراءة الرقمية لا تؤتي ثمارها بقدر القراءة المطبوعة، ولهذا السبب، عند التوصية بأنشطة القراءة، يجب على المدارس وقادة المدارس التركيز على القراءة المطبوعة أكثر من القراءة الرقمية، خاصة للقراء الأصغر سنًا".