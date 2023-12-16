الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قُتل فلسطينيان على يد القوات الإسرائيلية في حادثين منفصلين بالضفة الغربية، اليوم السبت، حسبما أفادت رويترز التي نقلت بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وقد أصيب الشاب عزيز عبد الرحيم الخليل 20 عاما، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بطنه في بلدة بيت أمر، وتوفي لاحقا متأثرا بجراحه التي أصيب بها على يد القوات الإسرائيلية.

واستشهد شاب آخر 25 عامًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وبمقتل يوم السبت يرتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 290 منذ 7 أكتوبر.

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عددًا من مدن الضفة الغربية.

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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي في أوسلو، وبثته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل تهدف لتدمير فلسطين والقضاء عليها.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني أن ما يحدث في الضفة الغربية أمر خطير، مشيرًا إلى أننا نبحث عن وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه يجب منع أي تطور في الموقف بالضفة الغربية، مؤكدًا أن التصعيد يتسبب في زيادة المشكلة والنزاع ولا يبشر بحل.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، رفض التهجير القسري ومنعه سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وأضاف عباس خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم، في رام الله، أن الضفة الغربية تشهد تهجيرًا قسريًا وضمًا صامتًا للأرضي الفلسطينية من قِبل المستعمرين الإرهابيين وجيش الاحتلال.

 

الضفة الصحة الاحتلال الشاب وكالة

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