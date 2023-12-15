إصابة الصحفى وائل الدحدوح بالرصاص خلال تغطيته قصف مدرسة فى خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، بأن مراسل قناة "الجزيرة" الصحفي وائل الدحدوح، في خان يونس، أصيب بالرصاص خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف الإعلام الفلسطيني أنه تم نقل الدحدوح إلى مستشفى ناصر الطبي لتلقي العلاج، دون توضيح حالته الصحية، مشيرًا إلى أن مصور "الجزيرة"، سامر أبودقة، أصيب أيضا بإصابة خطيرة.

وأكدت قناة "الجزيرة" إصابة وائل الدحدوح خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس، إضافة إلى إصابة المصور سامر أبودقة.

وكان في 25 أكتوبر قد استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف للاحتلال استهدف منزله، ونجاة ابنته بتول.

اليوم الـ70 من العدوان على غزة

ودخل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم الـ70 على قطاع غزة، في الوقت الذي انقطعت فيه كافة الاتصالات والإنترنت، تحت وطأة القصف الجوي والمدفعي المتواصل على رفح وخان يونس وجباليا وغزة.

وتواصل إسرائيل هجومها على قطاع غزة على الرغم من الدعوات الدولية المتزايدة لضبط النفس، حيث قالت الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لها، إن الحرب لسحق حماس يجب ألا تؤدي إلى احتلال إسرائيلي طويل الأمد للقطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى أكثر من 18700 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 51 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.