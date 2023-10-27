الدحدوح.. صحفى جديد يدفع ثمن فضح الكيان (فيديو)

نعى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، أسرته التي استشهدت أمس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحديدًا على منطقة مخيم النصيرات.

وقال الصحفي الفلسطيني وائل دحدوح، إن هناك 50 شخصًا من عائلته مازالوا تحت الأنقاض بعد أن قصفهم الاحتلال أمس، في مخيم النصيرات بقطاع غزة، وأن هناك 5 استشهدوا بإصابات كبيرة وبالغة أغلبها في الرأس، مشيرًا إلى أن أطفاله وزوجته أستشهدوا.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم أبرز المعلومات عن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح وقصة استشهاد أسرته.

الرئيس السيسى يدعم القضية الفلسطينية

كان قد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت أمس السبت، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.