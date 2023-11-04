أول تعليق للصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح بعد استشهاد عائلته

قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إن هذا هو قدرنا، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على الاستمرار في الصمود والاستمرار في أداء هذا الواجب.

وأضاف الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: «نحن نستمد القوة والصبر والعزيمة ورباطة الجأش أولًا وأخيرًا من الله سبحانه وتعالى، ومما نشاهده من حرب شعواء على قطاع غزة وعلى الناس الذين يتحولون إلى أشلاء، والبيوت التي تدمر بهذا الشكل على رؤوس ساكنيها، دون إنذار أو تحذيرات، والصور الصادمة والمرعبة التي نراها صباح مساء هنا في قطاع غزة بسبب هذه الغارات التي لا ترحم أحد في قطاع غزة، معقبًا: «نحن بالتأكيد جزء من هذا العناء والاستهداف».

وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل، وبالتالي نحن وأسرنا وعائلاتنا وأصدقاؤنا وجيراننا جزء من هذا الاستهداف، ولذلك فإن كل ذلك يتحول في لحظة من اللحظات إلى سبب من أساب الإرادة والعزيمة.