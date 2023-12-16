السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التعليق الأول لـ البيت الأبيض على استشهاد المُصور سامر أبو دقة في غزة

سامر أبو دقة
سامر أبو دقة

قدم البيت الأبيض تعازيه بعد أن أكدت قناة "الجزيرة" استشهاد أحد صحفييها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - "أريد فقط أن أقدم تعازينا العميقة لقناة الجزيرة ولعائلة وأحباء سامر أبو دقة، الذي كان على الأرض يقوم بعمل مهم وضروري ليس فقط للمشاهدين ولكن للناس في جميع أنحاء العالم".

وذكرت قناة "الجزيرة" أن المصور أبو دقة، ومدير مكتبها في غزة الصحفي وائل الدحدوح، أصيبا بشظايا هجوم صاروخي إسرائيلي على مدرسة "فرحانة" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بخان يونس.

اشتداد قصف مدفعية الاحتلال على المدرسة

ونُقِل الصحفي وائل الدحدوح إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، حيث وصفت حالته بالطفيفة إلى متوسطة، بينما لم تتمكن الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف من الوصول إلى المصور الصحفي المصاب أبو دقة، في ظل اشتداد قصف مدفعية الاحتلال على المدرسة ومحيطها، وانقطاع الاتصالات، وتُرِك ينزف لأكثر من 5 ساعات.

txt

أخبار فاتتك| مكافأة للاعبي الأهلي.. وشهداء ومصابين في غارات إسرائيلية على غزة

txt

نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة

وقال متحدث باسم شبكة "الجزيرة" الفضائية إن مصورها سامر أبو دقة استشهد أمس الجمعة في جنوب قطاع غزة.

وكانت القناة القطرية قد حملت الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة سامر أبو دقة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق الإسعاف للزميل سامر أبو دقة الذي كان يعاني من إصابة بالغة.

واستشهد اليوم السبت عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين في شارع "غزة القديم" شمال القطاع؛ ما أدى إلى استشهاد 14 شخصا على الأقل، واصابة آخرين بجروح.

كما استشهد عشرات الأشخاص، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في "جباليا"، ولا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض، كما استشهد شاب في منطقة "تل الزعتر" شمال غزة، بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليه داخل منزله.

البيت الأبيض المصور أبو دقة وائل الدحدوح غارة إسرائيلية على قطاع غزة سامر أبو دقة

مواد متعلقة

أخبار فاتتك| مكافأة للاعبي الأهلي.. وشهداء ومصابين في غارات إسرائيلية على غزة

نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة

الأكثر قراءة

التعليق الأول لـ البيت الأبيض على استشهاد المُصور سامر أبو دقة في غزة

مكان وموعد تشييع جثمان المخرج أحمد البدري

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا والصغرى بالقاهرة 16 درجة

وزير الإسكان يتابع تقدم أعمال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالقاهرة الجديدة

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد غد يتصدر اهتمامات الصحف

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 16-12-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"