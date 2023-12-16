السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| مكافأة للاعبي الأهلي.. وشهداء ومصابين في غارات إسرائيلية على غزة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الأهلى فى المونديال| مكافأة خاصة للاعبى الأهلى بعد التأهل لنصف النهائى

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز مساء الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

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عاجل.. شهداء ومصابون فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

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رئيس شعبة الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب شهدت قفزات متتالية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار الذهب وصلت لأرقام غير مسبوقة مؤخرا.

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أسعار الفراخ| بورصة الدواجن فى مصر اليوم السبت 16-12-2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 16-12-2023 محور اهتمام الملايين من ربات البيوت، حيث تعد اللحوم البيضاء ومشتملاتها من الوجبات الرئيسية على السفرة المصرية في الثلاث وجبات للعديد من الأسر بمختلف الفئات المجتمعية بالمحافظات المختلفة.

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أوقفوا الإبادة الجماعية

دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم السبت، إلى وقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.

و قال منصور إن إسرائيل "هجّرت أكثر من مليوني فلسطيني بشكل قسري".

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غزة غارات إسرائيلية الاهلى المونديال أسعار الفراخ الدواجن

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