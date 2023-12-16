السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. شهداء ومصابون فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، غالبيتهم نساء وأطفال، فجر اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا في دير البلح، وسط قطاع غزة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا قرب دوار الروس في مخيم البريج، وسط القطاع.

كذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلًا في منطقة البراهمة برفح، فيما واصل جيش الاحتلال قصفه لأحياء الشجاعية والتفاح والدرج بمدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت منطقة المصري وسرحان في حي المنارة بخان يونس، جنوب القطاع.

وذكرت وزارة الصحة، في أحدث حصيلة لها، أن عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العداون الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي بلغ 18،700 شهيد، غالبيتهم (70%) من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، مشيرة إلى أن هناك الآلاف ما زالوا في عداد المفقودين.

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