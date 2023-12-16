الأهلى فى المونديال| مكافأة خاصة للاعبى الأهلى بعد التأهل لنصف النهائى

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز مساء الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بعد الأداء المميز ‏الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة.‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

الأهلي يفوز على اتحاد جدة ويضرب موعدا مع فلومينينسي قبل نهائي مونديال الأندية

تأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه على اتحاد جدة 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الدور الثاني من البطولة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وأهدر كريم بنزيمة فرصة تسجيل هدف التعادل لاتحاد جدة خلال هذا الشوط عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59، ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط تلقى أنتوني موديست لاعب الأهلي البطاقة الحمراء.

وبعدها بدقيقتين سجل كريم بنزيمة هدف حفظ ماء الوجه لاتحاد جدة.

بهذا الفوز ضرب الأهلي موعدًا مع فريق فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

كما ثأر الأهلي من خسارته أمام اتحاد جدة في نسخة 2005، عندما خسر بهدف نظيف.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا، فيما يشارك اتحاد جدة في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مستضيف البطولة.

وكان اتحاد جدة افتتح مباريات النسخة الحالية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

وأصبحت هذه هي المرة السادسة التي يصل فيها الأهلي للدور قبل النهائي في البطولة، علمًا بأن أفضل إنجازاته في البطولة هي حصوله على المركز الثالث ثلاث مرات في نسخ 2006 و2020 و2021.