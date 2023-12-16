السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أحمد قرني: استبعدت من حصولي على "جائزة" بسبب اختياري لأسماء الرواية

نادي القصة
نادي القصة

قال الكاتب أحمد قرني إن هناك الكثير من التفاصيل والكواليس لى مع الجوئز، فكان هناك حالة درامية حدثت لى في جائزة كتار التي حصلت عليها في السنوات الماضية عشتها أنا وزميلتي الكاتبة منى الشيمي وخرجت عني شائعات كثيرة ومزايدات عن وطنيتي وخرجت المانشيتات العريضة وأطلق علينا الهاربان، ولن أنسى تلك الفترة التي عشتها.

وأضاف قرني خلال ندوة "الجوائز العربية شهادات ورؤى" بسينما الهناجر، التي يشارك فيها الكتاب أحمد قرني وأحمد طوسون وهشام علوان والكاتب سمير الفيل ويديرها الدكتور أحمد الباسوسى: تعرضت لموقف من أحد محكمي لجنة مسابقة عربية وقال لى هل أنت شيعي؟ فدلالة الأسماء في الرواية يا أخى تدل على أنها ليست صدفة في اختيار الأسماء، ولم أفوز بها بسبب اختياري للأسماء بعد أن كنت من الفائزين ولكن في السنة التالية فوزت بجائزة من هذه الدولة.

وأكد أن الجوائز تشجع وتحفز المبدعين على الكتابة، فهى تعد بمثابة تقدير لمجهودهم، ونتمنى خلال السنوات القادمة بأن يكون لدينا جوائز عالمية.

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الليلة.. نادي القصة يناقش الجوائز العربية في سينما الهناجر

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أحمد قرني: الجوائز شكّلت حراكًا ثقافيًا وأدبيًا كبيرًا في عالمنا

ونظم نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، في الخامسة مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان "الجوائز العربية شهادات ورؤى"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء ومنهم سمير الفيل، أحمد قرني، هشام علوان، أحمد طوسون، ويديرها الدكتور أحمد الباسوسي.

وبدأ نادي القصة في الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا، بعد أن اجتمعت الجمعية العمومية للدورة الجديدة للنادى، إحدى أقدم وأعرق المؤسسات المصرية والعربية اهتمامًا بالسرد العربي؛ وتم تشكيل المجلس الجديد، وذلك فى شهر مايو الماضى.

وتشكلت هيئة المكتب التنفيذي من السيناريست الكبير محمد السيد عيد رئيسًا، القاص حسن الجوخ نائبًا للرئيس، الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف سكرتيرًا عامًا للنادى، الكاتب الدكتور السيد نجم أمينًا للصندوق.

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