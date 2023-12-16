السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الليلة.. نادي القصة يناقش الجوائز العربية في سينما الهناجر

الجوائز العربية شهادات
الجوائز العربية شهادات ورؤى

يقيم نادى القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، في الخامسة مساء اليوم السبت، ندوة حول "الجوائز العربية شهادات ورؤى"، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة عدد من الكتاب والأدباء ومنهم سمير الفيل، أحمد قرني، هشام علوان، منى الشيمى، أحمد طوسون، على أن يديرها الدكتور أحمد الباسوسي.

تشكيل نادي القصة

المعروف أن نادي القصة بدأ في الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا، وذلك بعد أن اجتمعت الجمعية العمومية للدورة الجديدة للنادى، إحدى أقدم وأعرق المؤسسات المصرية والعربية اهتمامًا بالسرد العربي؛ وتم تشكيل المجلس الجديد، وذلك فى شهر مايو الماضى.

وتشكلت هيئة المكتب التنفيذي من السيناريست الكبير محمد السيد عيد رئيسًا، القاص حسن الجوخ نائبًا للرئيس، الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف سكرتيرًا عامًا للنادى، الكاتب الدكتور السيد نجم أمينًا للصندوق.

وتم اختيار اللجان كالتالي: الكاتب محمد القصبي رئيسًا لتحرير مجلة القصة، والناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا مقررًا للمسابقات، والكاتب أحمد قرني مقررًا للجنة القانونية، ولجنة النشاط الثقافي الناقد شوقى عبدالحميد، ولجنة الطفل الكاتب عبده الزراع، ولجنة الإعلام الكاتبة منى ماهر، ولجنة تنمية الموارد الروائى فؤاد مرسي ولجنة القيد برئاسة الكاتب حسن الجوخ.

نادي القصة يحتفي بذكرى ميلاده السبعين

ونظم نادي القصة، 4 ديسمبر، احتفالية كبرى، في ذكرى ميلاده السبعين، وذلك في مقره الجديد 18 شارع مجلس الأمة "مجلس الشعب" بلاظوغلي.

وشهدت الاحتفالية توزيع جوائز مسابقة النادي لعام 2024 على الفائزين في مجالي الرواية المطبوعة والقصة القصيرة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. 

وفي مستهل الاحتفالية؛ ألقى السيناريست محمد السيد عيد، رئيس النادي، كلمة تناول خلالها الظروف التي أحاطت بتأسيس النادي كأول منتدى ثقافي مدني عربي على أيدي الكبار يوسف السباعي، إحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، طه حسين، محمود تيمور، عبد الحميد جودة السحار، توفيق الحكيم، وغيرهم، ومراحل تطور النادي كأحد أهم مراكز إشعاع الثقافة التنويرية في مصر والعالم العربي.

وألقى الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، سكرتير عام النادي كلمة تناول فيها سنوات المحنة التي عانى منها النادي وكيف تمكن من اجتيازها والرموز التي ساعدت النادي في استرداد عنفوانه الثقافي، بينما تحدث الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، رئيس لجنة المسابقات كلمة حول مسابقة هذا العام، عن كيفية تغلب النادي على الصعوبات التي أدت إلى توقف تنظيمها منذ عدة سنوات.

نادي القصة الجوائز العربية شهادات ورؤى الجوائز العربية صندوق التنمية الثقافية دار الأوبرا المصرية سينما الهناجر

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