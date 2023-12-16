برلمانى: مشاركة المصريين بكثافة فى الانتخابات الرئاسية تعكس مدى الوعى

أكد النائب الحسيني جلال عيسي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية، تبعث برسالة للعالم أن الشعب المصري على قلب رجل واحد يقف خلف الوطن، كما تعكس وعي وإدراك المصريين للتحديات الراهنة الإقليمية والدولية التي تحيط بمصر، مشيرًا في تصريحات الصحفية، إلى أن الرد على المحبطين والمشككين جاء عبر احتشاد المصريين أمام صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات.



وأكد "جلال" أن الشعب المصري شارك ليعبر عن انحيازه للأمن والاستقرار لاستكمال مسيرة البناء، أن ذلك يعكس مدى الوعي لدى الشعب المصري لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية ودولية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات التي بذلت جهودًا كبيرة ومضنية لإخراج الماراثون الرئاسي في أفضل صورة، تليق بمكانة الدولة المصرية أمام العالم، وحرصها على إتمام الاستحقاق الرئاسي في مواعيد تتفق مع ضمانة الإشراف القضائي الكامل عليها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أنها لم تتلقَ أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية أمس الأول الخميس الموافق 14 ديسمبر الحالي.

وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل 18 ديسمبر الحالي، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.