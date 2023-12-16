تصدر السؤال عن موعد المؤتمر الرسمي للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذا يستعرض "الدستور" كافة التفاصيل عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

مؤشرات عملية الفرز الأولية للانتخابات الرئاسية 2024

أوضحت المؤشرات الاولية لعملية فرز الأصوات تقدم المرشح عبد الفتاح السيسي في الحصول على الأصوات داخل الصناديق الانتخابية في كافة محافظات الجمهورية على منافسيه الثلاثة مما يجعله يحقق فوزًا مريحًا في الانتخابات لولاية الرئاسية جديدة وفقا للدستور المصري.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت يوم الأحد 10 ديسمبر واستمرت لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر في كافة محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا حيث تم إعلاق صناديق الاقتراع وعمل محضر الفرز فقي كافة اللجان الفرعية والتي أشرف عليها أحد أعضاء الهيئة القضائية.

وخاض 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كافة شروط الترشح حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات وهم:-

- المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة.

- المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس.

- المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة.

- المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.