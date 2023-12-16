أيمن الجميل: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كانت تاريخية.. ونحلم باستكمال مشروع النهضة الشاملة للرئيس السيسى

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن نسبة الإقبال والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية كانت غير مسبوقة وتاريخية بكل المقاييس، استنادًا إلى الزحام الشديد على لجان الانتخابات فى جميع المحافظات خلال الأيام الثلاثة المخصصة للتصويت، واستنادًا أيضًا إلى ما سبق وأعلنه المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون نتيجة تاريخية بفضل الإقبال الكثيف من جانب المواطنين على لجان التصويت.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A " للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن المواطنين جميعًا ينتظرون بفارغ الصبر، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل النتيجة النهائية بعد غد الإثنين، وهى بالتأكيد تعبر عن إرادة ووعى المصريين الذين شاركوا بكثافة وهم يعرفون الظروف المحيطة بنا فى المنطقة والعالم، ويراهنون على القيادة الحكيمة التى تستطيع الحفاظ على استقرار البلاد والمضى بها لاستكمال مشروع النهضة الشامل الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطط التنمية الموضوعة للبلاد فى مختلف المجالات.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن ردود الأفعال المحلية والإفريقية والدولية تجاه سير العملية الانتخابية كانت رائعة وتجمع على حرية ونزاهة الانتخابات، خاصة أن العديد من المنظمات الإفريقية والدولية كانت تراقب وتتابع الانتخابات وإقبال المواطنين والجهود المبذولة من الجهات المسئولة عن إدارة وتنظيم الانتخابات لتسهيل عملية التصويت بالنسبة لكبار السن وذوى الهمم، وهو ما اتضح فى التقارير الصحفية والإعلامية التى تشيد بقدرة المؤسسات السياسية المصرية على تنظيم هذا الاستحقاق المهم فى هذا التوقيت الصعب والمشحون بالأحداث الإقليمية والعالمة، وبكفاءة عالية تتسق مع المعايير الدولية

واشار أيمن الجميل إلى أن كل عناصر العملية الانتخابية وفى مقدمتها الشعب المصرى العظيم، كانت على قدر المسئولية، وراغبة فى النجاح وكتابة فصل جديد من التاريخ لبلدنا، وهو ما تحقق بالفعل، فى التنظيم خارج مصر للمصريين فى الخارج بالسفارات، أو داخل مصر وفق معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان الهدف الواضح والمعلن لجميع عناصر العملية الانتخابية هو صناعة مستقبل جديد للدولة المصرية يقوم على العمل والبناء والتحديث المستمر وتنمية الإنسان والنهوض للحاق بمصاف الدول المنتجة القادرة على أن تضيف للعالم وللإنسانية.