الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف حذر الرئيس السيسى العالم من اتساع نطاق حرب غزة؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة، وإسرائيل مستمرة في الضغط على سكان غزة للنزوح نحو الأراضي المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر مرارًا من تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير أهالي غزة والتحذير من اتساع نطاق الصراع ليكون إقليميًا ودوليًا وليس فقط فلسطينيًا وإسرائيليًا.

وحذر الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة من التهديدات التى قد تؤثر على الملاحة في البحر الأحمر، بهدف توسيع دائرة الحرب على القطاع.

txt

خالة الطفل الفلسطينى لؤى عبدالرحمن: نشكر الرئيس السيسى على سرعة الاستجابة

وطرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤيته حول الموقف المتأزم في فلسطين والذي قد تحدث به تحولات خطيرة، قد تطرأ عليه بدخول أطراف إقليمية  تؤدي إلى تصاعد الصراع  في الشرق الأوسط، ما يعرض المدنيين للمخاطر ويؤثر سلبًا على اقتصاديات دول المنطقة. 

وشرح السيسي وجهة نظر مصر من المخاطر المحتملة والمتوقعة نتيجة عدم حرص قادة وحكومات الدول الكبرى على مستقبل الشرق الأوسط السياسي والعسكري، وهو ما يتطلب المزيد من بذل الجهود الدولية لوقف العدوان وحماية الحقوق الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

عقب تحذيرات الرئيس السيسي..الحوثي يهدد الملاحة في البحر الأحمر

وتأكيدًا لتحذيرات الرئيس السيسي، جاءت الحوادث المتكررة للسفن في البحر الأحمر واستهدافها من قِبل جماعة الحوثي في اليمن، والتي تشكل تهديدًا آخر لحركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث يستخدمون أساليب متعددة مثل استهداف وخطف السفن التجارية، وتتسبب هذه الأعمال في تعطيل حركة التجارة الدولية وتهديد أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأعربت مصر عن استعدادها لاتخاذ إجراءات قوية لمواجهة هذه التحديات وحماية الأمن البحري والمرور الآمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. 

تؤكد مصر أيضًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الأعمال العدائية وضمان سلامة الممرات المائية الحيوية في المنطقة.

txt

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى تعامل برشد مع القضية الفلسطينية

كما أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المشترك على المستوى الإقليمي والدولي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتطبيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني، وأشاد بالجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وعادل ينهي الصراع ويعيد الأمن والسلام إلى المنطقة بأكملها.

الحوثي تعلن مسئوليتها في استهداف سفن بالبحر الأحمر

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي، في اليمن، عن استهداف سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين في البحر الأحمر.

كما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في بيان لها اليوم السبت، عن أنها نفذت عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في إيلات بدفعة كبيرة من الطائرات المُسيرة، وأكدت أنها ستواصل العمليات حتى توقف العدوان على قطاع غزة.

وأوضح الحوثيون أن استهدافهم هذا جاء انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة.

إسرائيل غزة تهجير أهالي غزة القضية الفلسطينية الحرب

مواد متعلقة

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. إسرائيل مستمرة فى مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين

ماذا يعنى قرار الاتحاد الأوروبى ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا؟.. خبير يجيب

لحقت به اليوم.. عبير حرب لـ "الدستور": "الاحتلال حطم أحلامنا.. ومش باقي منه غير الدبلة"

رئيس فلسطين: نرفض التهجير القسرى ومنعه سواء فى قطاع غزة أو الضفة

وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف خسائر القطاع الصحى جراء العدوان الإسرائيلى

شئون الأسرى تكشف انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين فى النقب

آخرها مجزرة جنين.. "التعاون الإسلامى" تدين جرائم الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية

لليوم الثانى.. تواصل انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت وسط وجنوب غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟