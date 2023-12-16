كيف حذر الرئيس السيسى العالم من اتساع نطاق حرب غزة؟

منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة، وإسرائيل مستمرة في الضغط على سكان غزة للنزوح نحو الأراضي المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، حذر مرارًا من تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير أهالي غزة والتحذير من اتساع نطاق الصراع ليكون إقليميًا ودوليًا وليس فقط فلسطينيًا وإسرائيليًا.

وحذر الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة من التهديدات التى قد تؤثر على الملاحة في البحر الأحمر، بهدف توسيع دائرة الحرب على القطاع.

وطرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤيته حول الموقف المتأزم في فلسطين والذي قد تحدث به تحولات خطيرة، قد تطرأ عليه بدخول أطراف إقليمية تؤدي إلى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما يعرض المدنيين للمخاطر ويؤثر سلبًا على اقتصاديات دول المنطقة.

وشرح السيسي وجهة نظر مصر من المخاطر المحتملة والمتوقعة نتيجة عدم حرص قادة وحكومات الدول الكبرى على مستقبل الشرق الأوسط السياسي والعسكري، وهو ما يتطلب المزيد من بذل الجهود الدولية لوقف العدوان وحماية الحقوق الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

عقب تحذيرات الرئيس السيسي..الحوثي يهدد الملاحة في البحر الأحمر

وتأكيدًا لتحذيرات الرئيس السيسي، جاءت الحوادث المتكررة للسفن في البحر الأحمر واستهدافها من قِبل جماعة الحوثي في اليمن، والتي تشكل تهديدًا آخر لحركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث يستخدمون أساليب متعددة مثل استهداف وخطف السفن التجارية، وتتسبب هذه الأعمال في تعطيل حركة التجارة الدولية وتهديد أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأعربت مصر عن استعدادها لاتخاذ إجراءات قوية لمواجهة هذه التحديات وحماية الأمن البحري والمرور الآمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

تؤكد مصر أيضًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الأعمال العدائية وضمان سلامة الممرات المائية الحيوية في المنطقة.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية العمل المشترك على المستوى الإقليمي والدولي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتطبيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني، وأشاد بالجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وعادل ينهي الصراع ويعيد الأمن والسلام إلى المنطقة بأكملها.

الحوثي تعلن مسئوليتها في استهداف سفن بالبحر الأحمر

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي، في اليمن، عن استهداف سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين في البحر الأحمر.

كما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في بيان لها اليوم السبت، عن أنها نفذت عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في إيلات بدفعة كبيرة من الطائرات المُسيرة، وأكدت أنها ستواصل العمليات حتى توقف العدوان على قطاع غزة.

وأوضح الحوثيون أن استهدافهم هذا جاء انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة.