عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى تعامل برشد مع القضية الفلسطينية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعامل برشد مع القضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه راعى المصلحة المصرية والمصلحة الفلسطينية.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن تاريخ إسرائيل يمثل عمليات صعود للقمة، ثم بعد ذلك يتصرفون كأنهم قوة غاشمة مجرمة، فلن يكتب لهم في التاريخ هذه المعركة إلا في دائرة العار، وبالتالي فإن هذا العار مسجل لإسرائيل ولتاريخها، فعلى سبيل المثال عندما نرى المؤتمرات الصحفية لنتنياهو ومجلس الحرب، سنجد أن حديث نتنياهو بمنهى الفجور، بينما صور الأطفال الرضع وصور التدمير الرهيبة، لافتا إل أنه لم يحدث منذ الحرب الفيتنامية هذا الحجم من الاحتجاج العالمي.

برنامج الشاهد

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.