عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الإخوان تركيبة عالمية قادرة على التلون

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن إعلاميى الإخوان مليئون بالحقد والكراهية تجاه الدولة المصرية.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "الإخوان تركيبة عالمية قادرة على التلون ويعيشون في أمريكا كفصيل ليبرالي".

وتابع: "التلون المتبع من جماعة الإخوان المسلمين والإصرار عليه والإلحاح عليه وتجنيد الأشخاص واستغلال الأطفال في العمليات الخاصة بالجماعة، وبذلك نقول إن الإخوان هم البذرة الكبيرة التي عملت الإرهاب بكل أشكاله، وتظل مصر هي الجائزة الكبرى بالنسبة للاخوان".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".