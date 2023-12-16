مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين في غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

الجارديان

كشف مسؤول إسرائيلي، السبت، عن أن "المحتجزين" الإسرائيليين الذين قُتلوا على يد جيش الاحتلال عن طريق الخطأ في غزة كانوا يرفعون "الراية البيضاء".

وقال المسؤول الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان، إن التحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال في حادثة قتل "المحتجزين الثلاثة"، يشير إلى أن "الرجال كانوا بلا قميص، وكان أحدهم يحمل "علمًا أبيض مؤقتًا"".

وأضاف: "وعندما رآهم جندي إسرائيلي صرخ "إرهابيون"، مردفا: "إنه بينما أصيب رهينتان على الفور وسقطا على الأرض، تمكن الثالث من الفرار إلى مبنى مجاور حيث تم إطلاق النار عليه وقتله على الرغم من مناشداته بالعبرية".

وأوضح المسؤول، أن الحادث وقع في منطقة تشهد قتالا عنيفا حيث يعمل نشطاء حماس ويستخدمون أساليب الخداع، مشددًا أن إطلاق النار على الرهائن كان مخالفا لقواعد الاشتباك الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الجمعة، إنه قتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين لدى حماس في غزة، بعد أن اعتبرهم خطأ أنهم يشكلون تهديدًا، مشيرا إلى أنه انتشل جثث ثلاثة رهائن آخرين قتلتهم حماس، وفق زعمه.

وتقول إسرائيل إنها تعتقد أن نحو 20 من بين أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة لقوا حتفهم.