السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين في غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشف مسؤول إسرائيلي، السبت، عن أن "المحتجزين" الإسرائيليين الذين قُتلوا على يد جيش الاحتلال عن طريق الخطأ في غزة كانوا يرفعون "الراية البيضاء".

 

وقال المسؤول الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان، إن التحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال في حادثة قتل "المحتجزين الثلاثة"، يشير إلى أن "الرجال كانوا بلا قميص، وكان أحدهم يحمل "علمًا أبيض مؤقتًا"".

 

وأضاف: "وعندما رآهم جندي إسرائيلي صرخ "إرهابيون"، مردفا: "إنه بينما أصيب رهينتان على الفور وسقطا على الأرض، تمكن الثالث من الفرار إلى مبنى مجاور حيث تم إطلاق النار عليه وقتله على الرغم من مناشداته بالعبرية".

 

وأوضح المسؤول، أن الحادث وقع في منطقة تشهد قتالا عنيفا حيث يعمل نشطاء حماس ويستخدمون أساليب الخداع، مشددًا أن إطلاق النار على الرهائن كان مخالفا لقواعد الاشتباك الإسرائيلية.

 

 

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الجمعة، إنه قتل ثلاثة محتجزين إسرائيليين لدى حماس في غزة، بعد أن اعتبرهم خطأ أنهم يشكلون تهديدًا، مشيرا إلى أنه انتشل جثث ثلاثة رهائن آخرين قتلتهم حماس، وفق زعمه.

 

وتقول إسرائيل إنها تعتقد أن نحو 20 من بين أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة لقوا حتفهم.

 

 

 

txt

شهداء ومصابون فى قصف عدة منازل جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي المحتجزين الإسرائيليين غزة الراية البيضاء حادثة قتل الرهائن الثلاثة

مواد متعلقة

تظاهرات عالمية حاشدة لدعم وقف إطلاق النار فى غزة

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مستويات الجوع فى غزة وانقطاع الاتصالات

مشعل الأحمد الجابر.. من هو أمير الكويت الجديد؟

نواف الأحمد الصباح.. محطات فى حياة أمير الكويت الراحل

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

"هيومن رايتس" تدعو واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لحماية المدنيين في غزة

الاتحاد الأوروبي يفشل في دعم وقف إطلاق النار بغزة.. ما الأسباب؟

الأكثر قراءة

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

إسرائيل تبحث استئناف مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى فى غزة

معلومات عن أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح (فيديو)

كيف تتصدى حماس لضربات "الميركافا".. قوة الاحتلال الضاربة فى غزة

مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

جلال حمام

بايدن يدفع الثمن!

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين في غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟