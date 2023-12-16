"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تضرب كل شىء يتحرك فى غزة

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر وجرائم حرب في العديد من مناطق قطاع غزة.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين مستمر، والاحتلال يضرب كل شيء يتحرك في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن منطقة دير البلح وسط قطاع غزة تعرضت لقصف عنيف، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، كما أن المناطق الشرقية لدير البلح تُستهدف من خلال المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف جدًا، بالإضافة إلى استهداف المنازل في مناطق أخرى من القطاع.

وتابعت أن أكثر من 20 شهيدًا فلسطينيًا وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي جراء العديد من الاستهدافات، وما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الحركة والقناصة الإسرائيلية تستهدف كل من يتحرك.