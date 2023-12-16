"القاهرة الإخبارية": الاحتلال دمر مستشفى كمال عدوان ودفن مرضى أحياء

كشفت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال انسحب من مستشفى كمال عدوان شمال القطاع بعد اقتحام استمر عدة أيام.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن قوات الاحتلال احتجزت ما لا يقل عن 70 من الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان، مشيرة إلى أن الاحتلال طلب من المستشفى إخلاء المرضى يوم أمس تمهيدًا لتدميره.

الاحتلال أحدث دمارًا هائلًا في أبنية مستشفى كمال عدوان

وأشارت إلى أنه لم تكن هناك فرصة لإخلاء المستشفى؛ لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بالتنسيق مع الصليب الأحمر لإخراج المرضى الموجودين في المستشفى.

وتابعت: "الاحتلال الإسرائيلي انسحب من المستشفى اليوم بعد تدمير عدد من المباني في المستشفى، وطرد المرضى والأطقم الطبية عنوة، ثم دمروا أجزاء كبيرة من المستشفى".

وأشارت إلى أنه، وفقًا لشهود عيان، الاحتلال دفن مرضى من مستشفى كمال عدوان أحياء، وغمرتهم الجرافات بالرمال، كما تم نبش مقابر جماعية كانت قد حُفرت في المستشفى لدفن الشهداء الذين لم تتمكن الطواقم الطبية والأهالي من دفنهم في المقابر جراء الأحداث في مناطق الشمال.