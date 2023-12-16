"ليلة القتلة والنقطة العميا وقبل الخروج".. مسرحيات قطاع الإنتاج الثقافي لهذا الأسبوع

ينظم قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية على مدار شهر ديسمبر، بهدف نشر الثقافة والفنون ودعم الفنانين، وتعريف الجمهور بمختلف أنواع الفنون.

وتشمل فعاليات قطاع الإنتاج الثقافي العروض المسرحية، والعروض السينمائية التي ينظمها مركز السينما القومي، والمعارض الفنية التي ينظمها مركز الهناجر بالأوبرا، إضافة إلى الندوات والمؤتمرات الثقافية التي تنظمها مكتبات مصر التابعة لقطاع الإنتاج، والمهرجانات الثقافية.

وتُعد فعاليات قطاع الإنتاج الثقافي فرصة جيدة للتعرف على مختلف أنواع الفنون، ورؤية أعمال الفنانين المبدعين من جميع أنحاء العالم.

وخلال التقرير التالي يستعرض " الدستور" العروض المسرحية لهذا الأسبوع والتي تعرض في الإجازة الأسبوعية حتى يستمتع المواطنين ومحبي العروض بمشاهدتها وحضورها، والتي جاءت كالتالي:

مسرح الغد

تعرض مسرحية النقطة العميا مأخوذة من رواية العطب للكاتب فريدريش دورينمات، على مسرح الغد بالعجوزة طوال شهر ديسمبر، والعرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، وهو ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي.

المسرح القومي

يعرض على المسرح القومي مسرحية الحفيد، عن روايتي وأم العروسة للأديب عبدالحميد جودة السحار، إعداد وإخرام يوسف المنصور، وتعرض الخميس والجمعة والسبت الساعة 9 مساءً.

مسرح الطليعة

يعرض العرض المسرحي" ليلة القتلة" في عدد من المحافظات طوال شهر ديسمبر.

مسرح السلام

ويعرض على مسرح السلام مسرحية " سيبك نفسك" ومسرحية " خلطة كيوييد" ومسرحية " يوم عاصم جدًا" الذي يبدأ يوم 20 ديسمبر أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد الساعة التاسعة مساء.

مسرح المواجهة والتجوال

يعرض مسرحية "توته توته" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة الثامنة والنصف.

مسرح البالون

يعرض الآن على مسرح البالون " شفيقة المصرية" بطولة مجدى فكري، علا رامي، دعاء سلام، منه جلال، وائل علاء، وتعرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما يعرض مسرحية “ قمر الفجر”.

مسرح الشباب

يعرض مسرحية " قبل الخروج" أيام الخميس والجمعة والسبت في نمام الساعة الثامنة مساءً.

المسرح الكوميدي

تعرض مسرحية طيب وأمير على المسرح الكوميدي، مسرح ميامي وسط البلد، في تمام الساعة الثامنة، يومي الخميس والجمعة، وهى من تأليف أحمد الملواني، ومشاركة عدد من النجوم.

مسرح الليسيه بالإسكندرية

ينظم ورش " ابدأ حلمك " للأطفال على مدار شهر ديسمبر الجاري.

مركز الهناجر بدار الأوبرا

يفتتح مركز الهناجر العرض المسرحي " أنوف حمراء" ويوم الاثنين 25 ديسمبر ينظم ملتقى " نجيب محفوظ .. رواية لا تغيب" ومن يوم من 25 ديسمبر حتى 30 ديسمبر معرض الهيئة العامة للقصور الثقافة.

السيرك القومي

يقدم مجموعة من عروض السيرك المتنوعة وفقرة الوحوش المفترسة.

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