عروض مسرحية وندوات ثقافية.. خريطة قطاع الإنتاج الثقافي لهذا الأسبوع

يعرض قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال بوزارة الثقافة مجموعة متنوعة من العروض المسرحية خلال هذا الاسبوع من نوفمبر الجاري 2023، وذلك في إطار جهودها لنشر الثقافة والفنون بين الجمهور المصري.

تتنوع هذه العروض بين المسرح الكلاسيكي والمسرح الحديث، وتخاطب مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، تعد هذه العروض فرصة جيدة للجمهور المصري للتعرف على الأعمال المسرحية المصرية والعربية والعالمية.

خلال السطور التالية، تستعرض "الدستور" مجموعة متنوعة من العروض المسرحية التي تعرض الآن، على عدد من مسارح الدولة، وعدد من الورش الفنية والتثقيفية، وجاءت كالتالي:

عروض مسرحية على مسارح الدولة هذا الأسبوع

مسرح الغد

تعرض الآن مسرحية " محطة مصر" على مسرح العرائس أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الساعة السابعة، وكذلك مسرحية" فركش لما يكش" في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر أيام الخميس والجمعة والسبت.

العرض المسرحي النقطة العميا

مسرحية القطة العمياء مأخوذة من رواية العطب للكاتب فريدريش دورينمات، وتعرض على مسرح الغد طوال شهر نوفمبر، من بطولة عبد المنعم رياض، نور محمود، تعرض يومًا في تمام الساعة الثامنة مساء ما عدا يوم الاثنين.

مسرح السلام

يعرض على مسرح السلام مسرحية " سيبك نفسك" ومسرحية " خلطة كيوييد" على المسرح الكبير وتكون متاحة الخميس والجمعة والسبت والأحد الساعة التاسعة مساء.

ـ مسرح البالون

يعرض الآن على مسرح البالون " شفيقة المصرية" بطولة مجدى فكري، علا رامي، دعاء سلام، منه جلال، وائل علاء.

وتعرض مسرحية "الحفيد" للكاتب عبدالحميد جودة السحار، على المسرح القومي، في حي العتبة وسط القاهرة، في 11 نوفمبر الجاري، ويشهد الموسم الجديد أداء الفنانة المصرية سما إبراهيم دور زينب بعد استبعاد الفنانة لوسي التي قدّمت الشخصية عينها في المواسم السابقة بشكل متواصل منذ الانطلاق في مايو 2022.

ـ مسرحية "نور فى عالم البحور"

ومن المقرر أن يفتتح العرض المسرحي "نور فى عالم البحور"، فى السابعة من مساء غدًا الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، على مسرح متروبول، والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة المخرج عادل الكومي.

والعرض من تأليف وأشعار محمد زناتى، إخراج شادى الدالى، و"نور فى عالم البحور" بطولة النجم محمد عادل، ألحان المهدي، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوي، أحمد أوسكار، خالد سعداوي، محمد عبد الفتاح، أحمد حلمي.

ـ مسرحية طيب وأمير

تعرض مسرحية طيب وأمير على المسرح الكوميدي، مسرح ميامي وسط البلد، في تمام الساعة الثامنة، يومي الخميس والجمعة، وهى من تأليف أحمد الملواني، ومشاركة عدد من النجوم.

العرض المسرحي شفيقة المصرية

قاعة صلاح جاهين

يقدم العرض المسرحي في قاعة صلاح جاهين " المارونيت" مملكة السحر والأسرار".

مركز الهناجر بدار الأوبرا

ينظم مركز الهناجر ملتقى بعنوان " مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة.. أصل الحكاية".

السيرك القومي

يقدم مجموعة من عروض السيرك المتنوعة وفقرة الوحوش المفترسة.

مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى يوم السبت 25 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء، ندوة بعنوان قراءة في نقوش الشاعر الراحل أشرف عامر.

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