الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

17 عرضا مسرحيا خلال 10 أشهر.. خالد جلال يستعرض أجندة عمل "بيت المسرح"

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا مع مديري فرق البيت الفني للمسرح، لمناقشة خطة عروض الفني للمسرح للعام الجديد تمهيدا لعرضها على الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى جانب مناقشة المشروعات الجديدة المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة ومنها مشروع مسرح مصر.

ووجه المخرج خالد جلال، الشكر للدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، لدعمها الدائم ومساندتها لخطة عروض البيت، خلال الاجتماع الذى عقده مع مديري الفرق الفنية بالبيت الفني للمسرح، كما وجه الشكر للعاملين  بالبيت الفنى للمسرح لما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية.

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خطة العروض المسرحية المتبقية من عام 2023

تناول الاجتماع الاطلاع على خطة العروض المسرحية فى الشهور المتبقية من العام الحالي، وأيضا الاطلاع على الاستعدادات الخاصة بافتتاح مسرح مصر، كما ناقش الاجتماع خطة البيت لعام ٢٠٢٤ المزمع الإعلان عنها مطلع العام المقبل.

كما تم استعراض حصاد ١٠ أشهر من خطة البيت الفني للمسرح، والتى كان نتاجها ١٧ عرضًا مسرحيًا جديدًا لمختلف فرق البيت الفني هي "حلمك علينا" عرض تخرج الدفعة الثالثة من ورشة ابدأ حلمك، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج مسرح الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكي" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال.

وأيضًا عروض "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "ياسين وبهية" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي، "مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، "ستوكمان" إنتاج فرقة مسرح الغد، "باب عشق" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "قبل الخروج" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، "جنة كوكي" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، "توتة توتة" أول عروض فرقة المواجهة والتجوال، وضمن مبادرة ولد هنا "يوم عاصم جدا" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

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