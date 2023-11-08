5 عروض مسرحية يمكنك مشاهدتها على مسارح الدولة خلال شهر نوفمبر

يعرض قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال، بوزارة الثقافة مجموعة متنوعة من العروض المسرحية في شهر نوفمبر 2023، وذلك في إطار جهودها لنشر الثقافة والفنون بين الجمهور المصري.

وتتنوع هذه العروض بين المسرح الكلاسيكي والمسرح الحديث، وتخاطب مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، تعد هذه العروض فرصة جيدة للجمهور المصري للتعرف على الأعمال المسرحية المصرية والعربية والعالمية.

وخلال السطور القادمة تستعرض "الدستور" تفاصيل 5 عروض مسرحية مهمة تعرض الآن على عدد من مسارح الدولة، لمن يريدون الذهاب للمسرح، وجاءت كالتالي:

ـ العرض المسرحي النقطة العميا

مسرحية القطة العمياء مأخوذة من رواية العطب للكاتب فريدريش دورينمات، وتعرض على مسرح الغد طوال شهر نوفمبر، من بطولة عبد المنعم رياض، نور محمود، تعرض يومًا في تمام الساعة الثامنة مساء ما عدا يوم الاثنين.

ـ مسرحية الحفيد

وتعرض مسرحية "الحفيد" للكاتب عبدالحميد جودة السحار، على المسرح القومي، في حي العتبة وسط القاهرة، في 11 نوفمبر الجاري، ويشهد الموسم الجديد أداء الفنانة المصرية سما إبراهيم دور زينب بعد استبعاد الفنانة لوسي التي قدّمت الشخصية عينها في المواسم السابقة بشكل متواصل منذ الانطلاق في مايو 2022.

ـ مسرحية "نور فى عالم البحور"

ومن المقرر أن يفتتح العرض المسرحي "نور فى عالم البحور"، فى السابعة من مساء غدًا الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، على مسرح متروبول، والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة المخرج عادل الكومي.

والعرض من تأليف وأشعار محمد زناتى، إخراج شادى الدالى، و"نور فى عالم البحور" بطولة النجم محمد عادل، ألحان المهدي، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوي، أحمد أوسكار، خالد سعداوي، محمد عبد الفتاح، أحمد حلمي.

ـ مسرحية "يوم عاصم جدا"

يذاع العرض المسرحى الكوميدى الجديد "يوم عاصم جدا"، من إنتاج المسرح الكوميدي، فى تمام السابعة والنصف يومًا، ولمدة 15 يوم، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، ويقدم العرض يوميا عدا يوم الثلاثاء، وتدور أحداث المسرحية في منزل عاصم السرياقوسي الذي يعيش فيه أحفاده بعد أعوام من وفاته هو وزوجته، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.

ـ مسرحية طيب وأمير

تعرض مسرحية طيب وأمير على المسرح الكوميدي، مسرح ميامي وسط البلد، في تمام الساعة الثامنة، يومي الخميس والجمعة، وهى من تأليف أحمد الملواني، ومشاركة عدد من النجوم.

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