الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أنشطة ولقاءات تنظمها قطاعات "الثقافة" خلال الفترة المقبلة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

بين الحين والآخر، تنظم قطاعات وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، العديد من الأنشطة واللقاءات التي تستمر أيام؛ بهدف تنمية القدرات والمهارات الإنسانية، وتبادل الخبرات، فضلاً عن اكتساب مهارة التواصل والحوار، وممارسة الهوايات الثقافية والفنية.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض "الدستور" أبرز الأنشطة المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة الدورة الرابعة عشر
يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الدورة الرابعة عشر من ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2023، الذى ترأسه الدكتورة رشيدة الشافعى.

ويشارك فى المسابقة الرسمية للملتقى هذا العام حوالى 90 فيلما أجنبيا وعربيا من إجمالى 170 فيلما من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من دول عربية وافريقية واجنبية منها: مصر - الإمارات العربية المتحدة - هونج كونج – الجزائر - المملكة المتحدة – الهند – الأرجنتين - الولايات المتحدة الأمريكية – إيطاليا - أذربيجان – فنزويلا – اليابان – بلجيكا – فرنسا – المغرب – البرازيل – ألمانيا – هولندا – الكاميرون - المملكة العربية السعودية – النرويج – كندا – سويسرا – بولندا – الصين – رومانيا – البرتغال – كولومبيا - كوريا – كرواتيا.

أسبوع ثقافي للشباب بالشلاتين وحلايب  
يشهد قصر ثقافة الشلاتين، الأربعاء المقبل، أسبوعا ثقافيا مكثفا، لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، وتستمر فعالياته حتى منتصف نوفمبر الجاري.

ويشهد الأسبوع المكثف مجموعة من الفعاليات تتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية حول تطوير الذات والمهارات، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، إلى جانب الورش الفنية، وورش الأشغال اليدوية منها الطرق على النحاس، النحت، الخيامية، وتصميم العرائس، وغيرها من الورش التي تعتمد على العمل الجماعي لتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل ويمكن من خلالها تعلم حرفة يدوية يستعين بها الشباب كمشروعات مستقبلية.

وتقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة البحر الأحمر.

"صالون المستقبل" بالحديقة الثقافية
يقدم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة "صالون المستقبل"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 بالحديقة الثقافية للأطفال، بإدارة الباحثة ولاء محمد في الساعة السادسة مساء بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية"، على أن يتحدث فيها الدكتور زياد عبدالتواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، الدكتورة  ياسمين الشرقاوي استشارى ريادة الأعمال والاستدامة والتحول الرقمى، والكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.

وزارة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الهوايات الثقافية ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة المركز القومي لثقافة الطفل قصور الثقافة

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