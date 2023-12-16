"الأهلي أملنا".. ماذا قالت الصحف السعودية بعد توديع اتحاد جدة مونديال الأندية؟

سلطت الصحف السعودية، الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على هزيمة فريق اتحاد جدة على يد الأهلي، وتوديع بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتلقى فريق اتحاد جدة هزيمة قاسية أمام الأهلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمُقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وافتتح علي معلول الأهداف في مرمى اتحاد جدة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 59، يليه هدف إمام عاشور في الدقيقة 62 من زمن اللقاء، بينما أحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة الوحيد في الدقيقة 90+2.

الصحف السعودية تتحدث عن فوز الأهلي وخروج اتحاد جدة من مونديال الأندية

وكانت البداية مع صحيفة "الرياضية" التي عنونت "ليلة الجوهرة حمراء"، حيث تصدر علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غلاف الصحيفة.

وأضافت الصحيفة: "الأهلي المصري يعبر مواجهة جدة إلى الدور التالي من مونديال الأندية بثلاثية في مرمى الاتحاد".

صحيفة "الرياضية"

فيما خرجت صحيفة "الميدان الرياضي" بعنوان "حضر الجمهور وغاب النمور"، مُضيفة: "خرج ممثلنا.. والأهلي المصري أصبح أملنا".

وتابعت الصحيفة: "اتحاد جدة لم يقدم أفضل ما لديه، ومحمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، الأفضل في المباراة بعد تصديه العديد من الكرات".

صحيفة "الميدان الرياضي"

أما صحيفة "عكاظ" فقد عنونت "الاتحاد خسر من أهلي مصر"، مُضيفة: "الأخطاء الفردية تسببت في خسارة اتحاد جدة".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها: "هجوم اتحاد جدة أضاع العديد من الفرص الخطيرة، أبرزها تسديدة رومارينهو التي تصدى لها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي".

صحيفة "عكاظ"

ولم تختلف صحيفة "الشرق الأوسط" عن البقية، حيث عنونت "الاتحاد «تاه» ويودّع المونديال.. وجدة نامت حزينة".

وأضافت الصحيفة: "مدينة جدة تتحسر على الهزيمة أمام الأهلي، الذي حجز مكانًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب الاتحاد".

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية 2023

وبعد هذا الفوز، يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة قوية أخرى أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المُقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، يوم الاثنين المقبل الموافق 18 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ونجح فريق الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

وحقق فريق الأهلي المركز الثالث في بطولة مونديال الأندية ثلاث مرات في تاريخه، وذلك في أعوام 2006 و2020 و2021، بينما احتل المركز الرابع في نسختي 2012 و2022.