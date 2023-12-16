السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وليد الفراج يعتذر عن تصريحاته: آسف عما قلته ونرغب فى مواجهة مصريين غير الأهلى

وليد الفراج
وليد الفراج

اعتذر الإعلامي السعودي الشهير، وليد الفراج، عن تصريحاته المثيرة للجدل التي أدلى بها قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية.

 

وفاز الأهلي على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

 

وقال وليد الفراج في تصريحات عبر برنامجه "أكشن يا وليد" "ماذا أقول لتخفيف ما حدث؟!، المصريون لديهم عصبية شوية، كنت أمزح معكم لكن 3 (يا ساتر)، كنت أمزح وأنا أتراجع عن تصريحاتي، أنا آسف".

 

وأضاف " هل هناك حل بخوض مباريات ضد فرق مصرية غير الأهلي؟!، مشكلة كبيرة أن تلعب أمام الأهلي القميص الأحمر (بيوجع)، نسر الأهلي حلّق اليوم في سماء جدة".

 

وأتم تصريحاته " الاتحاد كان في السابق كعبه عالي على الأهلي لكن الفريق الأحمر سدد كل فواتيره السابقة".

 

وتأهل الأهلي ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي.

 

الأهلي يفوز على اتحاد جدة ويضرب موعدا مع فلومينينسي في قبل نهائي مونديال الأندية

وتأهل الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه على اتحاد جدة 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة، في الدور الثاني من البطولة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وأهدر كريم بنزيما فرصة تسجيل هدف التعادل لاتحاد جدة خلال هذا الشوط عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59، ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط تلقى أنتوني موديست لاعب الأهلي البطاقة الحمراء.

وبعدها بدقيقتين سجل كريم بنزيما هدف حفظ ماء الوجه لاتحاد جدة.

الاهلى وليد الفراج اتحاد جدة السعودي مباراة الأهلي واتحاد جدة كأس العالم للأندية

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