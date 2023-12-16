السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد فوزه على الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف...

وزير الرياضة: الأهلى يؤكد تفوق كرة القدم المصرية عربيًا وأفريقيًا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على التواصل هاتفيًا مع المهندس خالد مرتجي رئيس بعثة النادى الأهلى المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم، وذلك فى أعقاب الفوز الكبير الذى حققه الأهلى على نادى الإتحاد السعودى بثلاثة أهداف وصعوده إلي نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.


وخلال الاتصال مع مرتجي، أكد وزير الشباب والرياضة أن النادى الأهلى يستحق الوصول إلى المباراة النهائية والحصول على لقب بطولة كأس العالم للأندية بالنظر إلى الأداء المتميز والنتيجة الكبيرة والإمكانات التى يتمتع بها لاعبي الفريق.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن كرة القدم  المصرية تشهد تطورا ملحوظًا على كافة المستويات مشيرًا إلى أن فوز النادى الأهلى يصب فى مصلحة المنتخب المصري والذى يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشهر المقبل.


وأشار الوزير إلي استمرار الريادة القارية والعربية في الآونة الأخيرة علي مستوي الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية بفضل التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

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