الاحتلال يعتقل مواطنة مصابة بالسرطان من بلدة بيت عوا بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنة من بلدة بيت عوا غرب الخليل، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في نادي الأسير أمجد النجار، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة فاتن ماجد حسن السيقلي المسالمة، بعد توقيف المركبة التي كانت تستقلها عند حاجز عورتا العسكري المقام جنوب نابلس، أثناء عودتها من مستشفى بمدينة نابلس، حيث أنها مصابة بمرض السرطان.

وأوضح أن المواطنة المسالمة من مواليد قطاع غزة، ومتزوجة في بيت عوا، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المئات من أهالي القطاع المقيمين في الضفة الغربية، من بينهم مرضى، منذ بدء العدوان على شعبنا.