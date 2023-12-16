السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة ينعى المصور أبو دقة: تُرك ينزف حتى الموت

المصور سامر أبو دقة
المصور سامر أبو دقة

نعى مندوب فلسطين بالأمم المتحدة المتحدة السفير رياض منصور، مصور قناة «الجزيرة» سامر أبو دقة الذي استشهد بعد إصابته في غارة إسرائيلية الجمعة، قائلا إنه ترك ينزف حتى الموت لمدة 6 ساعات.

 

وأعلنت قناة «الجزيرة» استشهاد أبودقة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة فرحان في خان يونس. ولم تتمكن أطقم الإسعاف من الوصول إلى المكان جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

 

وقصفت قوات الاحتلال المدرسة التي تأوي العديد من النازحين من شمال قطاع غزة، ثم عادت وأغارت عليه مجددا لدى وصول الصحفيين لتغطية الهجوم الأول، ما أدى إلى إصابة الصحفي وائل دحدوح ايضًا.

 

ونعت رابطة «الصحافة الأجنبية في بريطانيا» أبو دقة؛ فيما قال نجله لقناة الجزيرة إن الأسرة تفكر في مقاضاة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وإقامة دعوى بعد أن تعمد الاحتلال اغتياله وهو يؤدي عمله الإعلامي.

 

وأضاف: «أبي استشهد وهو يؤدي عمله بجهد، وقبلها أخبرنا بأنه يجب أن يعود إلى غزة لتأدية رسالته بنقل ما يحدث».

 

واقتحمت قوات الاحتلال مساء الجمعة مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

 

من جانبها، تظاهرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين قبالة وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب وطلبت صفقة تبادل على الفور.

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