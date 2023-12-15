شركة هاباج لويد الألمانية تدرس وقف الإبحار مؤقتًا فى البحر الأحمر

قال متحدث باسم شركة الشحن الألمانية هاباج لويد اليوم الجمعة إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم بالقرب من اليمن.

وتزيد الهجمات على السفن في تلك المياه منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت شركة الشحن الدنماركية إيه.بي مولر ميرسك إنها ستوقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر لتسلك مسارًا أطول حول إفريقيا.