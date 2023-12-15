وزير التراث الإسرائيلى: يجب احتلال قطاع غزة بالكامل

قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إنه يجب احتلال قطاع غزة بالكامل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

"إلياهو" طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين

وقبل أسبوع، طالب وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بإعدام الأسرى الفلسطينيين، حتى لا يتم إطلاق سراحهم في أي أنواع من المفاوضات.

وتطرق "إلياهو" إلى إطلاق النار الذي وقع في القدس قبل أيام، والذي أدى إلى مقتل 3 مستوطنين، قائلا: "مسألة جديرة بالملاحظة.. الإسرائيليون في هذه الحرب هم الذين يتصرفون بشكل صحيح، وهم الذين يحرسون، علينا أن نثق بهم. يجب الاعتراف بالعائلة من قبلنا ومن قبل جميع الأشخاص الذين أنقذتهم. كان هناك خلل وهذا أمر مؤسف للغاية".

ودعا إلى "إعدام الإرهابيين في الميدان"، مضيفا: "نحن دولة قانون، لكننا بحاجة ماسة إلى إحالة هؤلاء الإرهابيين إلى الله حتى لا يتم إطلاق سراحهم في صفقات".