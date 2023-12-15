الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يقدم اعتذارا نادرا بسبب ارتفاع أسعار البيض

بوتين
بوتين

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذارا نادرا حينما شكت امرأة متقاعدة له من ارتفاع أسعار البيض.


وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي يعقدها بوتين في نهاية العام مع الإعلام ومع أفراد الشعب ممن يتصلون من جميع أنحاء روسيا، ظهرت المتقاعدة إيرينا أكوبوفا وهي جالسة على طاولة مطبخها وتخاطب الرئيس عبر تقنية الفيديو.

 

وشكت من أن أسعار البيض وصدور الدجاج وأجنحتها ارتفعت بقدر كبير.

 

وقالت "يا فلاديمير فلاديميروفيتش، ترفّق بالمتقاعدين! لا نحصل على ملايين في معاشاتنا. حل هذا الأمر، لا يوجد لدينا من نتوجه إليه"، وأضافت "أنا ممتنة للغاية لك، أعتمد عليك في المساعدة".

 

وقال بوتين "أعتذر عن هذا، لكن هذا فشل في عمل الحكومة، وأعدك بأن الوضع سيُصحح في المستقبل القريب".

 

وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها ستعفي 1.2 مليار بيضة من رسوم الاستيراد في النصف الأول من العام المقبل لمحاولة السيطرة على الأسعار التي ارتفعت أكثر من 40 بالمئة هذا العام.

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