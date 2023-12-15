الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جوتيرش: من المستحيل إجراء عمليات إنسانية فى قطاع غزة

جوتيرش
جوتيرش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، أن حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل.

 

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه قلق إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي وصلت إلى نقطة الغليان.

 

وأشار "جوتيرش" إلى أن الظروف الحالية تجعل من المستحيل إجراء عمليات إنسانية ذات معنى في قطاع غزة.

 

ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني في القطاع، إلى جانب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وارتفعت وتيرة العنف من جانب المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني، من السابع من أكتوبر.

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جوتيرش: من المستحيل إجراء عمليات إنسانية فى قطاع غزة

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