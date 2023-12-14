عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": الانتقال من العشوائيات إلى الأسمرات نقلة مادية تعكس ما تشهده الدولة

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن الاخوان تركيبة عالمية قادرة على التلون ويعيشون في أمريكا كفصيل ليبرالي.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، أنه يتم بناء الدولة كأن لم يكن هناك إرهاب، وأن تحارب الإرهاب كأن ما فيش تنمية، وهذا المبدأ الاستراتيجي الذي حدث لأنهم متكاملين، والرئيس سياسي والرئيس السيسي السياسي بالشكل المتكامل، وكان الجميع ينظر كيف سيفعل ذلك، لأن هناك تنمية الموارد له تكلفة وفكرة العرق والدماء هذا هو الثمن لنقل البلد لمرحلة تاريخية معينة من النقطة أ إلى النقطة ب".

وتابع: "أنا لا أتخيل أن أحدا تم نقله من عشوائيات بشتيل إلى الأسمرات لم يبدأ بمعيشة مختلفة لأنها نقلة مادية مختلفة، وأن يبدأ بتغيير نمط حياته، والانتقال من العشوائيات إلى الأسمرات نقلة مادية تعكس ما تشهده الدولة، ولابد من خلق آلية داخل البيت تتواكب مع هذه النقلة، والرئيس كان مؤمنا بعلاقة البيئة المادية وكيف يعي الناس ويتقبلون الأفكار الجديدة والسلوك، وتسلل الأفكار الإخوانية إلى الدولة والمواطنين وإلى بيروقراطية الدولة لا يواجه إلا بمزيد من التنمية، والزيادة السكانية من أهم مشاكل مصر".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".