عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": يجب أن يحدث توازن بين البنية الأساسية ومعدل التنمية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن فكرة البنية الأساسية في مصر من الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والهواتف، تجعل مصر غير صالحة لفكرة التنمية التي نتحدث عنها، وهي أن يكون لدى الدولة المصرية على سبيل المثال معدل نمو يقدر بـ 9%، مثل الصين الذي وصل فيها معدل النمو إلى 10%.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الصين في وقت من الأوقات وصلت إلى 13% كمعدل نمو، لدرجة أنه صدرت مقالات كُتب فيها بأنه يجب على الصين أن توقف نسبة الـ 13%، وذلك بسبب سخونة الاقتصاد، حيث تمثل نسبة الـ 13% نسبة انتاجية لإجمالي الدخل القومي، وبالتالي يتم عمل ثقل كبير على الأدوات.

برنامج “الشاهد”

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.