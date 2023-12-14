زيلينسكى: التردد فى منحنا عضوية الاتحاد الأوروبى خيانة

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداء حماسيا إلى الزعماء الأوروبيين المجتمعين لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا بعدم "خيانة" بلاده من خلال التردد في عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما قال إنه سيرسم "ابتسامة راضية" على وجه فلاديمير بوتين.

وفي أهم القمم في تاريخ الاتحاد الأوروبي الحديث، يحاول زعماء الدول الأعضاء الـ 26 إيجاد 50 مليار يورو أخرى لأوكرانيا والموافقة على بدء محادثات الانضمام مع الدولة التي مزقتها الحرب.

وهدد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، باستخدام حق النقض ضد كلا القرارين.

وقال “زيلينسكي” في كلمة عبر الفيديو، أمام الزعماء في بروكسل: "أطلب منكم شيئا واحدا اليوم: لا تخونوا الناس وإيمانهم بأوروبا".

وأضاف: "من المهم للغاية ألا تعود أوروبا إلى التردد اليوم. لا أحد يريد أن يُنظر إلى أوروبا على أنها غير جديرة بالثقة. أو لعدم قدرتها على اتخاذ القرارات فقد أعدت نفسها”.

وأصر “أوربان” على أن أوكرانيا ليست مستعدة لمحادثات عضوية الاتحاد الأوروبي، متحديا توصية المفوضية الأوروبية ورغبات زملائه القادة بأن تبدأ المحادثات في نهاية هذا الأسبوع.

ويأتي الانقسام في أوروبا في وقت حرج بالنسبة لزيلينسكي، الذي يكافح من أجل إقناع الجمهوريين الأمريكيين بدعم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، مع إصرار المعترضين على تنازلات البيت الأبيض بشأن أمن الحدود الأمريكية كشرط للتوصل إلى اتفاق. اتفاق.

وقال زيلينسكي إن التاريخ سيذكر القادة الذين فشلوا في اختيار أوكرانيا. "اليوم هو اليوم الذي سيكون فيه القرار إما في بروكسل أو موسكو. لن يفهم الناس في أوروبا إذا أصبحت ابتسامة بوتين الراضية هي المكافأة مقابل لقاء في بروكسل”، اليوم هو يوم مميز. وهذا اليوم سيُخلد في تاريخنا. سواء كان الأمر جيدًا أم سيئًا بالنسبة لنا، فإن التاريخ سيسجل كل شيء. كل كلمة وكل خطوة وكل فعل وكل تقاعس عن الفعل. من قاتل من أجل ماذا”.

وتوقع زعماء الاتحاد الأوروبي أن يبحروا خلال القمة بشأن قضية عضوية أوكرانيا ومولدوفا في الاتحاد الأوروبي بعد توصية رسمية من المفوضية الأوروبية في نوفمبر بأن البلدين قد وضعا إصلاحات كافية لبدء المفاوضات العام المقبل.

ولكن بعد فترة وجيزة من التوصية، هدد أوربان، الذي يتباهى بعلاقاته مع بوتين، باستخدام حق المجر في الاعتراض على المحادثات الجارية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ولائه للمشروع الأوروبي. لقد ضاعف مرارا وتكرارا، وهدد أيضا بمنع صندوق بقيمة 50 مليار يورو لكييف من ميزانية الكتلة.

وقد ضاعف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، جهودهما لمحاولة إقناع أوربان بأنه يسلك الطريق الخطأ في مثل هذا المنعطف الحرج. ولكن في اجتماع الإفطار يوم الخميس، يبدو أنهم لم يقنعوه بالاستسلام.