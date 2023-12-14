الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكى يشكر ملك النرويج على برنامج الدعم لأوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالشكر إلى ملك النرويج هارلد الخامس على برنامج الدعم لأوكرانيا، خلال زيارة يقوم بها للعاصمة النرويجية أوسلو.

كان الرئيس الأوكراني قد وصل إلى النرويج، في وقت سابق الأربعاء، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

كما شكر زيلينسكي، في منشور كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تليجرام، بحسب ما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، الأربعاء، الشعب النرويجي وحكومته وبرلمانه على مساعدتهم الإنسانية والمالية والعسكرية لأوكرانيا، على حد قوله.

ويُشار إلى أن النرويج أعلنت عن إطلاق برنامج دعم واسع النطاق لمدة خمس سنوات لأوكرانيا في فبراير 2023.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء النرويجى يوناس جار ستور أعلن أيضا، الأربعاء، أن بلاده ستقدم مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار لأوكرانيا بحلول نهاية العام الحالي.

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