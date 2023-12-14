الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

متاحف مصر تحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. الليلة

متاحف مصر
متاحف مصر

تعد  اللغة العربية من أقدم اللغات السامية، وهي لغة رسمية لأكثر من 22 دولة عربية، كما أنها لغة رسمية في الأمم المتحدة، وتتميز بثرائها وتنوعها، حيث تضم العديد من الكلمات والعبارات التي لا توجد في أي لغة أخرى.

وفي اليوم العالمي لها والذي يوافق يوم 18 ديسمبر تحتفل المراكز والمؤسسات التي تهتم باللغة ومن بينها قطاعات وزارة الثقافة، حيث تنظم متاحف مصر عدد من المعارض والندوات التي تتحدث عن أهمية اللغة العربية.

وينظم متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية، ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر، في تمام الساعة 10 صباحًا، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.
معرض الخط العربي

كما يقيم قطاع الفنون التشكيلية، احتفالية معرض الخط العربي ويليه ندوة فنية بعنوان "أنواع الخطوط وأدوات الكتابة قديمًا وتاريخ مدارس الخط العربي"، ويحاضر فيها كلا من: محمد المغربي، والدكتور محمد حسن، بلال شربية، اليوم في تمام الساعة  السادسة مساء بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، بـ 1 شارع منشا محرم بك الإسكندرية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 18 ديسمبر 2023، على أن يفتح أبوابه للزائرين يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 مساء عدا يومي الاثنين والجمعة.

موعد الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

ويشار إلى أنه يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر كل عام، وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد للاحتفاء باللغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

ما هو الخط العربي؟

وربما لا يعرف الكثير من القراء أن الخط العربي فن وتصميم عملية الكتابة في جميع اللغات التي تستخدم الحروف العربية، وتمتاز الكتابة العربية بكونها متصلة. الأمر الذي يجعل منها عملية قابلة لاكتساب العديد من الأشكال الهندسية، ويكون ذلك من خلال الرجع، والمد، والتشابك، والتزوية، والاستدارة، والتركيب، والتداخل، حيث أنه يقترن فن الخط بالزخرفة العربية، إذ يُستخدم لتزيين لقصور والمساجد، كما يستخدم في تحلية الكتب والمخطوطات، وتحديدًا لنسخ آيات القرآن الكريم.

والخط العربي ينقسم إلى أنواع منها: خط الرقعة، والنسخ، والكوفي، الخط الديواني، الخط الفارسي، خط الثلث.

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